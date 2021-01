Vocalista de Jamiroquai tras ser comparado con fanático de Trump: “Amé el casco pero no estoy seguro de que esa sea mi gente”

Este miércoles, el líder de Jamiroquai, Jay Kay, se convirtió en tendencia en Twitter en medio de la invasión del Capitolio en Estados Unidos por partidarios de Donald Trump.

Esto, porque en las imágenes viralizadas se vio que uno de los invasores lucía un sombrero de piel con dos cuernos, muy similar a los que el cantante británico utiliza en sus shows.

Producto de esto, varios usuarios bromearon al respecto, señalando cosas como “no sé si realmente me gusta la dirección que está tomando Jamiroquai” o “Jamiroquai va a lanzar un nuevo álbum y están filmando el video en el Capitolio de Washington”.

A raíz de los memes y reacciones que dejó esta comparación, quien alzó la voz fue nada más ni nada menos que el mismísimo Jay Kay, quien a través de sus redes sociales negó ser uno de los fanáticos de Trump.

“Algunos creyeron verme anoche en Washington, pero me temo que no estuve con todos esos freaks”, partió diciendo en Twitter. “Amé el casco pero no estoy seguro de que esa sea mi gente”, agregó.

“Estoy en el confinamiento en Reino Unido. No veo a la banda hace años, así que un gran abrazo a ellos”, finalizó.

Good Morning Washington, loving the headgear, but not sure that's my crowd. Stay safe everyone, J xxx pic.twitter.com/8Fuime28cc

— Jamiroquai (@JamiroquaiHQ) January 7, 2021