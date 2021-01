Falleció Cosplayer del “jugador freak” de South Park a los 40 años por Covid-19

Jarod Nandin, conocido por hacer un cosplay del jugador freak de World of Warcraft en South Park, falleció esta semana a los 40 años tras sufrir complicaciones derivadas del Covid-19.

Su reconocimiento llegó en la BlizzCon de 2013, en donde apareció vestido tal como el gamer de la polémica serie animada. Lo que hizo notable su disfraz, es que incluía el escritorio, teclado y cuchillos, tal como el personaje de South Park, siendo mundialmente reconocido como tal.

En diciembre de 2020, Nandin reveló a través de sus redes sociales que dio positivo por coronavirus, pero asegurando que “las cosas se ven bastante bien”.

Sin embargo, no fue así, ya que falleció producto de complicaciones por el virus.

La muerte del jugador fue dada a conocer por Wowhead, portal mundial de World of Warcraft, en donde aseguraron que él “no solo fue un dedicado cosplayer, también fue un ávido fan de Warcraft que frecuentemente promovió la inclusividad y el impacto positivo de los videojuegos“.

Not only a dedicated cosplayer, @JarodNWBZPWNR was an avid #Warcraft fan, who spoke frequently on promoting inclusivity and the positive impact of gaming. His famous South Park cosplay did more than get laughs, it brought thousands of people together.https://t.co/RsO5T6ivxS pic.twitter.com/yqLYk7lHlj

— Wowhead (@Wowhead) January 4, 2021