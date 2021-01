Snoop Dogg provocó que reconocido periodista le diera un ataque de risa luego de revelar dónde ha fumado marihuana

Snoop Dogg le dio la bienvenida al 2021 con un directo con CNN, donde enumeró todos los lugares en los que ha fumado marihuana, provocando un ataque de risa al periodista Anderson Cooper.

Entre los lugares revelados por el rapero se encuentran la Casa Blanca, el propio edificio de la CNN, un estadio de fútbol e incluso en una premiación de los Oscar.

Pese a que los fans de Snoop Dogg esperaban una respuesta así, el ataque de risa de Cooper se volvió viral en redes sociales, ya que siempre muestra una imagen seria en los noticieros.

Snoop Dogg has Anderson Cooper in stitches with "Have you gotten high at…" and his manic giggle is infectious! 😂😂 pic.twitter.com/8g2006PVoP

— BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) January 1, 2021