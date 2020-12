Halsey tuvo que disculparse con sus fans luego de compartir una fotografía en su peor momento

La cantante Halsey tuvo que disculparse con sus fans luego de ser criticada por compartir una fotografía de su peor momento.

En ella, la intérprete de “3 A.M” mostró cómo lucía su cuerpo cuando luchaba contra un trastorno alimenticio, provocando que sus seguidores se molestaran con ella por visibilizar esto.

Pese a que ella lo hizo con el fin de tratar el tema y aconsejarle a sus fans que viven una situación similar a pedir ayuda, algunos no tuvieron piedad con sus comentarios.

A raíz de esto, la joven tuvo que disculparse con sus fans, asegurando que lo siente mucho y que sus intenciones eran buenas. “Nunca querría lastimar a alguien que comparte mi lucha”, aseguró.

Tras la polémica, Halsey decidió dejar las redes sociales indefinidamente: “Me voy porque esto se ha convertido en algo para lo que no estoy emocionalmente preparada en este momento”, agregó.

TW: disordered eating

I am very sorry for posting a photo of myself depicting my struggle with ED without a sufficient trigger warning. I was very nervous to post it and didn’t think properly. I had positive intentions. I would never want to harm someone who shares my struggle.

— h (@halsey) December 28, 2020