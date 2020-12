Lil Pump agredió a tripulantes de cabina luego de que le pidieran ponerse la mascarilla durante el vuelo

El rapero Lil Pump, que causó polémica en plenas elecciones de Estados Unidos por apoyar a Trump, nuevamente está en la palestra.

Esta vez, porque la aerolínea JetBlue le prohibió de por vida subirse a sus aviones, luego de que se negara usar mascarilla durante el vuelo.

El músico se quitó la mascarilla en un vuelo de Fort Lauderdale a Los Ángeles, insultando a la tripulación que le pidió, por favor, que se la colocara.

A su llegada a Los Ángeles, el rapero fue confrontado por las autoridades, pero no fue detenido. Más tarde en Instagram, criticó duramente a la aerolínea y agregó: “No tengo que usar mascarilla. El coronavirus es falso”.

DAILY DOSE OF STUPID: Rapper Lil Pimp—formerly known as Lil Pump—posts video saying he’s not wearing a mask in 2021 and that COVID is fake. It’s unclear whether Lil Pimp has been reading from the “Jake Paul Book Of Medicine” pic.twitter.com/VFQXkd5AV1

— Def Noodles (@defnoodles) December 27, 2020