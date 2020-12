Jessie J fue hospitalizada tras despertar sorda y sin poder caminar bien

Este fin de semana, la cantante Jessie J compartió una noticia que entristeció a sus fanáticos y fanáticas de todo el mundo, ya que reveló que fue hospitalizada luego de despertar sorda y con problemas para caminar.

Como sabía que algo no estaba bien con su cuerpo, la británica fue al hospital, donde los médicos le diagnosticaron síndrome de Ménière, una enfermedad incurable que causa mareos severos, tinnitus, pérdida intermitente de la audición, sensación de presión o dolor en el oído, y, eventualmente, sordera.

Pese a que no se sabe con certeza la causa de esta enfermedad, se cree que está relacionada con los niveles de líquidos en los canales del oído interno.

A través de sus redes sociales, la intérprete de “Price Tag” explicó la situación. “Me desperté y sentí que estaba completamente sordo del oído derecho, no podía caminar en línea recta. Básicamente me dijeron que tenía el síndrome de Ménière“.

“Sé que mucha gente lo padece y, de hecho, muchas personas se acercaron a mí y me dieron buenos consejos, así que me quedé en silencio. Ahora es la primera vez que puedo cantar y soportarlo. Extraño mucho cantar y estar cerca de alguien”, agregó.

Pese a lo triste de la situación, Jessie está segura de que retomará su carrera sin problemas. “Podría ser mucho peor, es lo que es. Estoy muy agradecida por mi salud. Simplemente me desconcertó. La víspera de Navidad estaba en el hospital del oído y decía: ‘¿Qué está pasando?’ Pero me alegro de haber ido temprano, descubrieron lo que era muy rápido y me recetaron el medicamento correcto, así que me siento mucho mejor hoy”, sentenció.