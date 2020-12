Hijo de David Bowie encontró el regalo de Navidad que su padre le hizo hace 36 años

El productor Brian Harding, responsable de incluir a Bowie en The Snowman, respondió a esta publicación con la historia detrás de la bufanda.

“La tejió una señora del departamento de contabilidad de TVC, la productora de la película”, explicó. “Ella vino detrás del escenario y se lo dio a David. Cuando terminó la película, le preguntó si podía guardarla para dársela a su hijo. Era lo único que cobraba por su trabajo“, agregó.

She came onto the set and presented it to David. When filming was over, David asked very politely if he could keep the scarf to give to his son, Zowie. This was the only fee he charged for the filming and I believe he offered his services for personal reasons.

— brian harding (@tarsigercyan) December 23, 2020