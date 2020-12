Niño argentino emocionó con su carta al Viejo Pascuero: Quiere que su madre supere el cáncer

A horas de que se celebre Navidad, se dio a conocer una emotiva historia que tiene lugar en Río Gallegos, Argentina, donde Horacio Huecke, uno de los residentes, tuvo un lindo gesto con los niños de la zona.

Este hombre y un grupo de vecinos decidieron armar un taller para recibir regalos para los niños, además de recolectar las cartas que los pequeños le envían al Viejo Pascuero.

Fue en ese contexto que una de las cartas emocionó a los encargados del lugar.

Esto porque Joaquín, un niño de 11 años, le pidió a Santa Claus que su madre logre superar el cáncer que padece hace algunos años.

La carta del niño parte con su presentación y con su particular petición: “Querido Papá Noel: mi nombre es Joaquín y tengo 11 años, algunos niños dicen que no existes pero yo tengo la esperanza de que sí, porque sino nunca me hubieses traído regalos y bueno yo sólo quiero pedirte que le regales a mi mamá más salud para vivir”.

“Ella tiene cáncer, como mi abuela que está en el cielo, y la verdad es que quiero tenerla por mucho tiempo más“, agregó.

“Sé que de los 9 años te pido este regalo y siempre lo cumples, porque mamá está conmigo y mis hermanos y estoy súper feliz y agradecido”, continuó.

Luego, sostuvo: “Me gustaría una bicicleta pero si no puedes, me conformo con lo que me mandes si me cumples que mi mamá tenga salud. Gracias Papá Noel, un beso y cuídate”.

Para alegría de Joaco, uno de sus deseos se cumplió rápidamente, ya que su vecino sí le regaló una bici. “Después de leer esta carta cuesta seguir. Estas son las cosas lindas en las que uno a veces puede ayudar a los chicos haciendo de Papá Noel”, indicó este vecino a La Opinión Austral.