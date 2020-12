Gisella Gallardo se refirió a rumor de supuesto distanciamiento con Mauricio Pinilla

La esposa de Mauricio Pinilla, Gisella Gallardo, se refirió a un rumor de un supuesto distanciamiento con el futbolista.

A través de sus historias de Instagram, compartió un mensaje que le envió la expanelista de Me late de TV+, Cecilia Gutiérrez, consultándole al respecto.

“Nos dicen que estás distanciada de Mauricio, bueno, incluso se dejaron de seguir en Insta, quería saber tu versión. Obvio si no quieres que te cite, lo respeto. Gracias por responder”, le escribió la periodista.

Ante esto, Gallardo respondió: “Cecilia, broma que me escribes por esto un día domingo. No sabía que uno estaba obligado a seguirse en redes sociales. Omitiré, porque no me interesa que se hable de mi vida. Cuando tenga algo que contar seré yo misma la que lo diga”.

De igual forma, la emprendedora recalcó en la captura de pantalla: “Para aclarar dudas y (que) no me sigan preguntando por Mauricio: cuando tenga algo que decir, lo voy a decir yo, porque soy una mujer directa. Tengo tres hijos que saben leer y no me interesa que lean estupideces“.

Luego, en otra historia, escribió: “No tengo nada nuevo que contar. Por mi última foto, no estoy triste, es solo una foto. Soy una mujer feliz, tengo tres hijos maravillosos y sanos, mi familia está bien, y no tengo nada nuevo que contar. Cuando tenga que decir algo, por ser alguien público, por consecuencia contaré la verdad de todo. Así que no se molesten en preguntarme nada más, estoy feliz de mi vida”.

Por su parte, Cecilia Gutiérrez realizó una transmisión en vivo en su Instagram la noche de este domingo (para revisarlo haz clic aquí), donde se refirió a la pregunta que le hizo a Gallardo, explicando que fue luego que vio que se dejaron de seguir en redes sociales, por una publicación que la modelo borró, y por las declaraciones que algunas fuentes le dieron.