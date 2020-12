Gene Simmons se burló de Bolsonaro tras asegurar que la vacuna contra el Covid-19 convertirá a la gente en caimanes

Hace unos días, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que la vacuna Pfizer contra el Covid-19 tendría importantes efectos secundarios.

En ese entonces, el mandatario brasileño sostuvo que uno de ellos será convertir a los vacunados en “caimanes”.

Estas declaraciones causaron revuelo a nivel mundial, provocando que cientos de usuarios de redes sociales se lanzaran en contra de Bolsonaro.

Uno de ellos fue Gene Simmons, bajista de Kiss, quien a través de sus redes sociales expresó que la actitud del brasileño no merece ningún comentario.

No comment!!!…Brazilian prez Bolsonaro claims COVID vaccine could turn people into alligators https://t.co/2u0YXWilsD

— Gene Simmons (@genesimmons) December 20, 2020