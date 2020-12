Desde Bad Bunny a Bruce Springsteen: Barack Obama compartió su playlist de 2020

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, compartió la playlist de las canciones que más le gustaron en este pandémico año.

A través de sus redes sociales, el exmandatario reveló que, para elegir los temas, contó con la valiosa ayuda del “gurú musical de la familia”, su hija Sasha.

Luego, expresó: “Espero que encuentren una canción nueva o dos para escuchar”.

La lista de Obama incluye temas de artistas como Megan Thee Stallion, Waxahatchee, Bruce Springsteen o Bob Dylan, además de raperos como Mac Miller y reggaetoneros como Bad Bunny.

Here are some of my favorite songs of the year. As usual, I had some valuable consultation from our family music guru, Sasha, to put this together. I hope you find a new song or two to listen to. pic.twitter.com/K1NRPYiSg4

— Barack Obama (@BarackObama) December 19, 2020