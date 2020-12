Shawn Mendes sobre los rumores de su sexualidad: “No soy gay, pero no sería un problema si lo fuera”

En una reciente entrevista con el podcast Armchair Expert, Shawn Mendes confesó sentirse “frustrado” con los constantes rumores sobre su sexualidad.

En esa línea, el canadiense comentó que “estaba enojado con las personas homosexuales que conocía que estaban en el armario”, ya que encontraba que ser gay era algo completamente normal.

Luego, explicó que “no soy gay, pero no sería un problema si lo fuera. Es solo que no lo soy”.

El músico también admitió que muchas veces “no sabe cómo afrontar” esta situación, que lo ha perseguido desde que era un adolescente.

“Todos piensan que soy gay desde que tenía 15 años. No crecí peleando, crecí trenzando el cabello en la víspera de Año Nuevo. [Tu personalidad] depende de cómo crezcas y de lo que te rodea”, dijo.

Para el intérprete de “Stitches”, la masculinidad tóxica lleva a los hombres a ser “idiotas”, y reconoció a su novia, la cantante Camila Cabello, como alguien que lo ayudó a ser una persona más vulnerable y sensible.

“Ella me hace poner mi cabeza en su pecho y llorar, para decir cómo me siento. Porque si no lo hago, voy a ser un idiota por una semana y ella no quiere soportarlo. Tengo suerte”, sentenció.