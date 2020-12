Sia se sumó a las acusaciones en contra de Shia LaBeouf: “Creo que está muy enfermo”

La cantante australiana, Sia, se sumó a las denuncias realizadas por FKA Twigs en contra del actor Shia LaBeouf.

A través de redes sociales, la intérprete de “Elastic Heart” acusó al protagonista de Paranoia de haberla lastimado emocionalmente y de ser “un mentiroso compulsivo”.

“Shia LaBeouf es un mentiroso compulsivo que me llevó a una relación adúltera”, escribió la artista, quien trabajó con LaBeouf en uno de sus videoclips.

“Creo que está muy enfermo. Siento compasión por ti y tus víctimas“, continuó.

Sia también expresó su apoyo a FKA Twigs: “Te amo. Esto es de enorme valentía, estoy orgullosa de ti”.

I too have been hurt emotionally by Shia, a pathological liar, who conned me into an adulterous relationship claiming to be single. I believe he's very sick and have compassion for him AND his victims. Just know, if you love yourself- stay safe, stay away. https://t.co/2NNEj9w8b1

— sia (@Sia) December 13, 2020