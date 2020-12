Eddie Vedder sobre la depresión y la música: “Para muchos de nosotros, es todo lo que tenemos”

En una reciente entrevista con In the Coop, Eddie Vedder habló sobre la depresión que sufre desde niño, asegurando que la música fue lo que lo salvó.

“Para muchos de nosotros, es todo lo que tenemos“, comenzó diciendo el líder de Pearl Jam,.

Luego, detalló que para él, la música lo salvo “incluso antes de que supiera tocar un instrumento”.

“Hablé con alguien sobre problemas psicológicos y cada respuesta que di me llevó de vuelta a mi infancia y la depresión más profunda y oscura”, continuó Vedder.

“Cada respuesta que hice me llevó a asumir que la música me salvó, que esta banda o aquella me ayudó, que esa canción o la otra me ayudó”, sostuvo.

El músico de Pearl Jam también explicó que está muy feliz cuando los fanáticos se le acercan para decirle que una canción suya les ayudó en un período difícil, pero que él dice: “fuiste tú quien hizo el trabajo, la canción era solo un bote salvavidas por un instante”.

“Sé de lo que hablan, porque yo también pasé por eso”, concluye, “y fue ‘Quadrophenia’ (de The Who), fueron los Talking Heads, los Germs, los Sex Pistols, los Ramones quienes me ayudaron”.

“Si la música ¿es importante? ¡Sí!”, cerró.