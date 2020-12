Ser famoso por 15 minutos: la plataforma que simula que eres una celebridad por un momento

Convertirse en una celebridad de redes sociales es el objetivo de algunos usuarios. Es esta necesidad la que acogió Hype Simulator, una aplicación que ayuda a los internautas a simular que son una celebridad de redes sociales.

Disponible para iOS y Android, esta iniciativa simula mensajes, interacciones y reacciones de “fans” imaginarios… los que realmente son bots. Aún así, su nivel de simulación ha resultado muy atractivo para los usuarios que ya han superado el millón de descargas en ambos sistemas operativos.

Al iniciar la aplicación aparece una cita del artista Andy Warhol que dice: “En el futuro, todos serán famosos mundialmente por 15 minutos”. Es bajo esta premisa que la app desarrollada por Ulkar Akhundzada permite a los usuarios soñar con esta condición.

Además de reacciones, los usuarios pueden transmitir “en vivo” e interactuar con la audiencia robótica. En tanto, todo este proceso sólo dura 15 minutos y luego se termina.

The #1 app in the app store right now is ‘hype simulator’. pic.twitter.com/CTaLqdjl7f

— Brendan Gahan (@brendangahan) December 4, 2020