¿Fortnite? ¿Iphone? La nueva ilusión auditiva que tiene de cabeza a las redes sociales

Las ilusiones auditivas suelen volverse viral en redes sociales: no dejan de sorprender a los usuarios… o de generar debate.

En esta oportunidad se trata de un rítmico audio que comenzó a viralizarse en TikTok y que rápidamente se extendió a otras plataformas.

Fue justamente esto lo que aprovechó una tienda de cuidados a la piel en Estados Unidos, desde donde se abrió el debate en Instagram sobre qué palabra es la que se escucha en el audio.

“Iphone”, “Fortnite”, “Nightfall”, “Four Nine”, “Nine Four”, “Nice One”; son algunas de las palabras candidatas que se reiterarían en el audio viral. “¿Tu cerebro los escucha todos?”, preguntan en la publicación.

Hay que recordar que en mayo de 2018 se viralizó una ilusión auditiva que también generó discusión en redes sociales. Se trata de “Yanny o Laurel”, en donde se escucha una voz robótica que dice una de las palabras. Mientras algunos usuarios oyen claramente “Yanny”, otros aseguraron que dice “Laurel” (con pronunciación inglesa).

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I

— Cloe Feldman (@CloeCouture) May 15, 2018