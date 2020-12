“Quieren censurarnos”: Nueva actualización de Instagram indignó a los usuarios y usuarias de la red social

Este fin de semana, los usuarios y usuarias de Instagram se indignaron con la red social tras ver su última actualización, la que afecta directamente a las Stories.

Esto, porque ahora ya no se podrán compartir publicaciones del Feed -también conocido como inicio- en las historias, lo que se puede traducir que ya no podrás ayudar a tus cercanos emprendedores compartiendo sus productos ni tampoco repostear memes o publicaciones de otras páginas.

Sobre este cambio, Instagram señaló que “estamos probando un cambio en la manera de compartir el contenido en las historias”.

“Gracias a las opiniones de los miembros de nuestra comunidad, sabemos que quieren ver menos publicaciones del feed en las historias. Durante esta prueba, no podrás agregar publicaciones del feed a tu historia”, finalizaron.

Esta situación molestó a los usuarios y usuarias, quienes aseguraron que Instagram quiere “censurarlos” y “desinformarlos”, entre otras cosas.

Revisa algunas reacciones aquí:

Instagram no te deja más mandar fotos del feed a historias. Esto significa que no se puede compartir más memes. Instagram ha muerto.

Me vengo a quejar de la ODIOSA actualización de Instagram que no permite compartir publicaciones en las Historias. No solo no podré compartir noticias o las cositas que venden mis amigas, sino que también hace más difícil COMPARTIR MEMES, lo único que me da vida, por la chucha.

— Cecilia Ananías Soto (@AnaniasCeci) December 9, 2020