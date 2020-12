Chileno hizo cover en batería del nuevo opening de Shingeki no Kyojin y el compositor del tema reaccionó al video

Tras el estreno de la cuarta y última temporada de Shingeki no Kyojin, el baterista nacional Karlos “Kerlos” Jaramillo hizo un drum cover del nuevo opening del anime, “Boku no Sensou”, perteneciente a la banda Shinsei Kamattechan.

A través de su canal de YouTube, el músico chileno compartió su propia versión de la comentada canción, sin imaginar que el mismísimo Ryosuke Oshima, compositor del opening, reaccionaría a su video.

El japonés comentó el trabajo de “Kerlos”, asegurando que su drum cover fue “impresionante”.

En conversación con LOS40, Jaramillo reveló que para él significa mucho que su esfuerzo sea valorado por la “mente maestra” tras la canción inicial de Attack on Titan 4.

“Al tener un canal de covers de anime, estoy acostumbrado a recibir comentarios en japonés. Al no saber mucho del idioma aplico traductor y sentido común, así que cuando llegó el comentario de Ryosuke Oshima no caché“, comenzó diciendo.

“Al otro día, como a las 6 am, me avisaron por interno que él era el compositor de la canción y me fui de espalda, por lo que me disculpé un poco por la respuesta que le había dado originalmente, que fue muy casual. Es bacán porque después de dos años es la primera vez que un miembro de una banda me comenta un video“, concluyó