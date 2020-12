Estas son las 10 canciones más escuchadas en Tinder durante el 2020

Tinder, la red social más famosa y “efectiva” para las relaciones amorosas, reveló cuáles fueron las 10 canciones más escuchadas en la plataforma de 2020.

Según le señalaron a Billboard, donde enviaron el listado oficial de temas, canciones de intérpretes como Drake, Cardi B, Juice WRLD o Megan Thee Stallion fueron las más populares a nivel mundial.

Quien se lleva el primer lugar es “WAP”, el polémico sencillo de Cardi B y Megan Thee Stallion, el cual también ha sido muy popular en aplicaciones como TikTok o Instagram.

Revisa el listado completo aquí:

10. Juice WRLD – Life’s a Mess (feat. Halsey)

9. Pop Smoke – Mood Swings (feat. Lil Tjay)

8. Pop Smoke – For the Night (feat. Lil Baby & DaBaby)

7. Megan Thee Stallion – Savage (Remix) (feat. Beyoncé)

6. Drake – Toosie Slide

5. Jack Harlow – WHATS POPPIN

4. Juice WRLD – Wishing Well

3. DaBaby – ROCKSTAR (feat. Roddy Rich)

2. Drake – Laugh Now Cry Later (feat. Lil Durk)

1. Cardi B – WAP (feat. Megan Thee Stallion)