Hijo de Eddie Van Halen está molesto porque subastaron tres guitarras personalizadas de su padre

En una reciente subasta, las tres guitarras personalizadas de Eddie Van Halen se vendieron por una alta suma de dinero, sin embargo, este hecho molestó al hijo del músico.

Pese a que estas tres guitarras se compraron por más de 422 mil dólares, Wolfgang Van Halen acusó que el momento de la venta es extraño.

“No tengo nada que ver con esto. Nunca vendería las guitarras de mi papá”, partió escribiendo en Twitter.

Luego, agregó que “el único lugar al que pertenecen es un museo”.

El hecho de que esta subasta no fuera para caridad también enfureció a Wolfgang. “Uno de ellos fue un regalo. No sé quién querría deshacerse de él. Esto no fue por caridad, solo se están aprovechando de la muerte de mi padre“, continuó.

The headline should read:

“Three guitars that are striped were sold at an auction for charity.”

They weren’t stage guitars.

I had nothing to do with this.

I don’t EVER plan on selling any of my father’s iconic guitars.

The only place they’d possibly belong in is a museum. https://t.co/npM4TZKWYU

— Wolf Van Halen (@WolfVanHalen) December 3, 2020