Usuarios y usuarias de redes sociales le enviaron su apoyo a Elliot Page tras declararse transgénero

Este martes 1 de diciembre, el actor Elliot Page, conocido anteriormente como Ellen Page, comunicó a través de sus redes sociales que es transgénero.

En una profunda reflexión, el protagonista de The Umbrella Academy comentó sobre este proceso comenzando con un “hola amigos, quiero compartirles que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot”.

“Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este momento de mi vida. Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje”, agregó.

“No puedo expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente lo que soy (…). Me he sentido infinitamente inspirado por muchos en la comunidad trans. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo”, finalizó.

Esta revelación causó alto impacto entre los usuarios y usuarias, quienes le enviaron cientos de mensajes de apoyo a Elliot, volviéndolo tendencia en Twitter.

acá llorando con Elliot Page, nunca es tarde para encontrarse, so proud of him pic.twitter.com/xLT2fDSp6U

— Robisn't (@zaphodbblbrxx) December 1, 2020