“Así soy”: Billie Eilish se refirió al episodio de “body shaming” que sufrió en octubre

En una reciente entrevista con Vanity Fair, la misma que ha dado durante cuatro años seguidos, Billie Eilish se refirió al episodio de “body shaming” que sufrió en octubre de este año.

Esta situación se produjo luego de que la intérprete de “Bad Guy” fuera fotografiada usando una apretada polera, en uno de sus días libres.

Sobre esto, la joven artista señaló que “hace años estaba insegura sobre dónde estaba. Sentía siempre que tenía que demostrar quien era, pero me gusta cómo lo hice y me gusta ser quien soy”.

“Durante un tiempo tuve una crisis de identidad donde hice promo en programas de radio y me sentí como si estuviera fingiendo ser Billie Eilish. Como si sintiera que no me estaba mirando a mí misma como si fuera yo misma. Me ocurrió varias veces en programas y entregas de premios: me sentía como una parodia“, agregó.

Luego, Billie sostuvo que no le interesan las críticas hacia su cuerpo, ya que está cómoda con quien es. “Así soy, no lo has notado todavía”, dijo, en modo de broma.

Recordemos que en abril, Eilish le había dicho a Dazed que usar ropa más ancha tenía que ver con sus propias inseguridades sobre su cuerpo. “Si uso lo que me hace sentir cómodo, no soy mujer. Si me quito las capas, soy una cerda. Aunque nunca han visto mi cuerpo, me siguen juzgando y juzgando“, dijo.