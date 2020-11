Se burlaron de Selena Gomez y su trasplante de riñón: Salvados por la campana regresó a las pantallas con gran polémica

Hace algunos días, Salvados por la campana, la mítica serie de los años 90, regresó a las pantallas.

Su retorno a la televisión fue muy polémico, ya que en una escena se burlan sobre el lupus y el trasplante de riñón que sufrió Selena Gomez en 2017.

Esta situación provocó la ira de los fanáticos y fanáticas de la cantante, por lo que el servicio de streaming Peacock, NBC Universal y los productores ejecutivos de la serie tuvieron que disculparse públicamente con la exchica Disney.

Además, anunciaron que harán una donación al fondo creado por Gomez para ayudar a los pacientes con lupus. “Nuestra intención no era burlarnos de la salud de Selena”, aseguraron.

La escena en cuestión se volvió viral en las redes sociales, al igual que el hashtag “respeto a Selena Gómez”, creado por fans de la cantante.

Selena Gomez stans are understandably pissed off about this #SavedByTheBell episode where there’s some questionable graffiti on the wall: “Does Selena Gomez even have a kidney?”

Selena got a kidney transplant in 2017 due to complications with her lupus.pic.twitter.com/J7EqYh4Zxc

— Tomás Mier (@Tomas_Mier) November 28, 2020