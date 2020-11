Allisson Lozano, exactriz de “Rebelde”, reveló que quedará ciega en dos años

La exactriz de la popular serie mexicana “Rebelde” Allisson Lozano, o más conocida como Allisson Lozz, reveló, que quedará ciega a sus 30 años producto de una enfermedad que no identificó.

Por medio de un video de Instagram, la protagonista de “En nombre del amor”, contó que durante años ha tenido problemas de visión. Es por esto, que cuando cumplió 18 años, tenía la ilusión de realizarse la cirugía láser para corregir su vista.

Finalmente la operación no se concretó, debido a que los médicos le dijeron “‘no puedes, tu retina es muy delgada, tu ojo es muy ovalado -tengo ojos muy grandes, como pueden notar-, entonces, no eres candidata a cirugía‘”, narró según el portal E! Online.

Así, aseguró que sufrió al tener esa información, “casi muero, es lo que esperé desde que tengo uso de razón. Uso lentes desde que estaba en segundo de primaria, entonces yo quería operarme, era lo que más deseaba”, afirmó.

La actriz que encarnó a Bianca Delight en “Rebelde”, ya hace 10 años que está lejos de las pantallas y la actuación, debido a que se fue a vivir junto a su esposo y sus dos hijas a Texas, Colorado para encontrar más información sobre su problema a la vista, que no encontró.

De esta manera, Allisson Lozz no quiso revelar el nombre de la enfermedad que provocó su constante perdida de la visión, pero narró que le “dijeron que para los 30 ya no iba a ver nada. Entonces, tengo 28, faltan dos para no ver nada según, esperemos que la tecnología avance más, pero sí“.