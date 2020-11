“Eran tres tipos”: Novia de Contra Viento y Marea relató entre lágrimas la encerrona que sufrió hace algunos días

Karla Fonseca, una de las novias que cautivó con su historia en Contra Viento y Marea, utilizó sus redes sociales para contarle a sus seguidores y seguidoras que fue víctima de una encerrona.

A través de Instagram, la mujer señaló: “Les hablo para contarles que estaba acá en el Hospital Calvo Mackenna, porque vine a buscar unas donaciones para el hogar Timoun Piti y me robaron el celular. Me hicieron una encerrona, me querían robar el vehículo con mi ahijado adentro del auto“.

“La persona que me robó el celular salió corriendo y yo salí detrás de él por Antonio Varas. Y un auto azul, el mismo auto donde se bajó, lo recogió y al doblar no se dieron cuenta que había taco y que era una calle sin salida. Y dejaron el auto tirado donde se habían cruzado y habían robado”, agregó entre lágrimas.

“Cómo no tienen conciencia que hay un niño dentro de un auto, cómo llegan y actúan. Eran tres tipos”, continuó, detallando que los antisociales la amenazaron con cuchillos y pistolas.

Más adelante, Karla contó que con este robo, perdió importante información médica. “Todo el control de mi hipertensión, tengo todo el control de mis trasplantes. Está toda la información ahí. No lloro por el teléfono, sino que lloro por toda la información que tenía ahí. Pucha, uno por estar haciendo un bien, buscando cosas, pasan estas otras cosas”, afirmó.

“Abrí la maleta del auto para recibir las donaciones y pasó todo muy rápido (…) tengo pena por mi ahijado que vio todo porque estaba adentro del vehículo”, cerró.