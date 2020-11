Lana del Rey compartió emotivo mensaje luego de que su prima falleciera de cáncer

Esta semana, Lana del Rey compartió un emotivo mensaje en redes sociales, luego de perder a su prima por culpa del cáncer.

A través de Instagram, la intérprete de “Born to Die” dijo estar “con todos los que no pueden estar donde quieren, con sus seres queridos”.

“Feliz Día de Acción de Gracias. Espero que te queden algunas tradiciones, que hagan que el resto se sienta más normal“, agregó, recibiendo el apoyo de sus fanáticos y fanáticas.

Lana Del Rey sends love to her fans this Thanksgiving after losing her cousin to cancer yesterday:

“To everyone else who can’t be where they want to be with their loved ones, I am with you.” pic.twitter.com/kW1uA5KrjE

— Pop Crave (@PopCrave) November 26, 2020