Miley Cyrus reveló que dejó el alcohol y las drogas en 2019 por miedo a unirse al “Club de los 27”

Miley Cyrus, quien cumplió 28 años este lunes, reveló que tenía miedo de unirse al famoso “Club de los 27”, formado por artistas que murieron a los 27 años.

Según contó en el programa New Music Daily de Apple Music, dejó las drogas y el alcohol durante 2019, ya que no quería formar parte del club que une a Kurt Cobain, Janis Joplin, Amy Winehouse, Jimi Hendrix y Jim Morrison, entre otros.

“Los 27, para mí, fue el año en que sentí que tenía que protegerme”, confesó, asegurando que “me dieron ganas de mantenerme sobria porque perdimos tantos íconos a los 27 años. Es una edad crucial: o pasas al capítulo siguiente o acabas“.

Luego, comentó que no fue fácil mantenerse limpia. “Nunca me senté aquí pensando ‘he estado sobria’… me dejé llevar y me di cuenta ahora que he vuelto a la sobriedad, llevo dos semanas sobria (…) Aprendí a no enojarme conmigo misma y preguntándome ‘¿qué pasó?‘”.

“No soy una persona moderada y no creo que todo el mundo tenga que estar siempre sobrio. Creo que la gente tiene que hacer lo mejor para ellos“, concluyó.