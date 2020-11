Jon Bon Jovi y Bruce Springsteen protagonizan campaña publicitaria para “combatir” el Covid-19

Jon Bon Jovi, Bruce Springsteen y Jon Stewart son los nuevos protagonistas de una campaña publicitaria de Nueva Jersey que busca concientizar sobre las medidas de prevención contra el Covid-19.

El cartel, que fue compartido en redes sociales por Tammy Murphy, esposa del gobernador de dicho estado, muestra a las tres leyendas utilizando mascarillas para prevenir contagios.

As we enter the holiday season, it’s important to stay vigilant about #COVID19. @JonBonJovi, @Springsteen, and Jon Stewart teamed up with @NJ_PRF and @NJDeptofHealth to remind you to wear a friggin’ mask! #MaskUpNJ pic.twitter.com/dLbSSIBr6o

— Tammy Murphy (@FirstLadyNJ) November 25, 2020