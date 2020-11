Madonna se volvió tendencia en redes sociales tras la muerte de Diego Maradona

Debido a la muerte de Diego Maradona producto de un paro cardíaco, Madonna se hizo tendencia en redes sociales.

Esto por la similitud que existe entre los nombres del astro argentino y la cantante estadounidense.

A raíz del fallecimiento de “Barrilete Cósmico”, varios usuarios de redes sociales se confundieron, pensando que la “Reina del pop” era quien había muerto.

Obviamente, esta confusión generó una ola de memes y reacciones en Twitter, las cuales puedes ver a continuación.

Mira, casi me infarto chamo. Pero bueno…. Continuamos 😊 No ha pasado nada, Madonna gracias a Dios está bien. Dios me la bendiga. 🙏🏻

*yo en el mundo de mis pensamientos* Mi compañera: murió Maradona, no? My ADHD Brain: *procesando y analizando las diferencias entre Madonna y Maradona, mientras volteo y la miro en shook* Yo: qué?

IT WAS MARADONA. U HAD ME BELIEVED IT WAS MADONNA pic.twitter.com/ShG7NerenF

