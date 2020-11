Belle Delphine se lanzó contra YouTube por eliminar todo el contenido de su cuenta

Belle Delphine, la famosa youtuber que ganó popularidad por vender agua directamente desde su baño, se lanzó contra YouTube por eliminar contenido de su cuenta.

La joven influencer acusó a la plataforma de videos de eliminar el fin de semana recién pasado todo el contenido que tenía, sin avisarle ni comentarle nada.

Según la propia Belle, esto sería debido a un video subido en junio titulado “I’m Back” en donde, tal como indica el nombre, anunciaba su regreso a las plataformas y también su ingreso a OnlyFans.

Muchos creen que dicho registro habría tenido contenido subido de tono, por lo que YouTube decidió darlo de baja por romper sus normas.

Sin embargo, Delphine se defendió arremetiendo contra el sitio web, asegurando que tienen videos peores que el que ella compartió.

hey @TeamYouTube why was my youtube account terminated with no warning/no strikes for 'sexual content' when you allow and promote songs like 'W.A.P'?

seems a lil sus https://t.co/qzn7R7CzSi

— Belle Delphine (@bunnydelphine) November 23, 2020