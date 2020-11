Stephen Carpenter de Deftones tuvo que pedir disculpas tras declararse anti-vacunas: “No quería molestar a nadie”

Stephen Carpenter tuvo que disculparse con los fans de Deftones luego de declararse anti-vacuna y luego asegurar que la Tierra era plana.

En conversación con The Dr. Greenthumb Podcast, el guitarrista estadounidense dijo que “no quería molestar a nadie” con sus creencias y opiniones.

“Había algunas personas que estaban molestas y me sentí insensible. Quiero decir, no quería molestar a nadie con mis opiniones“, aseguró.

“Para aquellos que se sintieron ofendidos, es solo amor, siempre es amor. Doy mis opiniones para inspirarte a ser otra cosa, a tener una perspectiva alternativa. Pero no para ofenderte”, agregó.