Roger Waters acusó a Twitter de “censura” y le envió un mensaje a su fundador: “¿De qué tienes miedo?”

Roger Waters acusó a Twitter de censurar contenido, luego de que la red social suspendiera el perfil de Juventud y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social (IYSSE), una organización estudiantil vinculada al Partido Socialista Trotskista por la Igualdad.

Según informaron sitios internacionales, como World Socialist que los acusa de “censura política”, ya no se puede acceder al perfil del IYSSE en Estados Unidos por, supuestamente, violar las reglas de la red del pajarito.

Este hecho provocó que el exmiembro de Pink Floyd entregara su apoyo a la organización estudiantil, compartiendo una fotografía en Twitter en la que aparece con un sticker pegado en la boca.

Además, el músico le envió un mensaje a Jack Dorsey, fundador de la plataforma: “Twitter prohibió IYSSE. Es imperativo que la gente conozca este intento de censurarlos. ¿De qué tienes miedo, Jack?”, escribió.

Twitter has banned the International Youth and Students for Social Equality [IYSSE]. https://t.co/R1Mqm6Xvb5

It is critical that people are informed of this effort to censor them.

WHAT ARE YOU AFRAID of @JACK? pic.twitter.com/ulQEkGtEtI

— Roger Waters (@rogerwaters) November 15, 2020