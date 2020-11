A través de sus redes sociales oficiales, Barack Obama reveló cuáles fueron las canciones que lo inspiraron durante su presidencia en Estados Unidos.

Esta playlist, compartida en vísperas de la publicación de sus nuevas memorias, “A Promised Land”, incluye nombres como Beyoncé, U2, Frank Sinatra y The Beatles entre otros.

Sobre esto, el exmandatario de Estados Unidos comentó que “la música siempre ha jugado un papel importante a lo largo de mi vida”.

“Y eso fue especialmente cierto durante mi presidencia”, agregó.

Mira la lista de reproducción aquí:

Music has always played an important role in my life—and that was especially true during my presidency. In honor of my book hitting shelves tomorrow, I put together this playlist featuring some memorable songs from my administration. Hope you enjoy it. pic.twitter.com/xWiNQiZzN0

— Barack Obama (@BarackObama) November 16, 2020