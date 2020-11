System of a Down reveló que están recibiendo amenazas de muerto por apoyar a los armenios

System of a Down reveló que están siendo amenazados de muerte por apoyar al pueblo armenio.

En un video explicaron que sus dos nuevas canciones, “Protect the Land” y “Genocidal Humanoidz”, se crearon con la finalidad de juntar dinero para Armenia y así “defender su patria”.

“Queremos que no se repita lo que pasó en 1915 (el genocidio armenio) y tantas veces en la historia y que el mundo responda rápidamente y no ignore (esta causa) porque no representa una ganancia económica”, señala John Dolmayan, refiriéndose a la guerra entre Armenia y Azerbaiyán por el territorio de Nagorno-Karabaj.

El bajista de la banda, Shavo Odadjian, agregó que las amenazas de muerte que han recibido después de su lanzamiento podrían impedir que otras celebridades y músicos se refieran al conflicto.

“Yo nací allí, tengo una familia allí. Los jóvenes están al frente de la batalla y todos los días me despierto con el temor de que mi mamá me envíe un mensaje diciendo que esa persona ha muerto”, continúa.

“Estamos protegiendo nuestra tierra, protegiendo nuestra cultura, nuestra nación. Se está convirtiendo en una guerra santa“, agregó.