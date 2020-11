Tuvo a sus cachorros en un basural: La historia de Tomasa, perrita de cuatro años que hoy sólo quiere un hogar

En un basural ubicado en Isla del Maipo (Región Metropolitana) vivía Tomasa, una perrita que estaba preñada y parió en dicho lugar a sus cuatro cachorros. Fue justamente ahí donde los rescatistas David Fernández y Beatriz Albornoz la encontraron, en pésimas condiciones.

“La pillamos en una jornada de recolección de alimentación para perros”, contó Fernández a ADN.cl explicando que los vecinos del lugar la trataban muy mal. “La apartaban y despreciaban por su aspecto”, añadió.

“Tenía heridas y sarna”, explicó sobre la perrita que buscó un lugar “seguro” para parir. Respecto a su cuerpo robusto, David explicó que “un perro que esté gordo no significa que esté bien alimentado. Los parásitos hacen que el estómago se infle. Y si le sumas que está en proceso de lactancia, evidentemente se veía bien compuesto”.

Respecto a cómo llegó al lugar, Fernández añadió: “Yo creo que llegó a parir ahí porque en la basura siempre hay restos de comida. Cuando las perras paren, necesitan alimentarse más para generar más leche, tener más energía y poder alimentar a sus bebés”.

De la basura a buscar un hogar

Es así como los animalistas se hicieron cargo de Tomasa y sus cuatro hijos, los que al poco tiempo fueron dados en adopción.

Por su parte, la canina fue atendida por veterinarios y después fue derivada a un hogar temporal en donde permaneció por dos meses. No obstante, el proceso no ha sido fácil para la perrita de aproximadamente 4 años que aún no encuentra hogar permanente.

“Se difundió y nadie la quiere, ahora último se trasladó a Santiago (está viviendo con Beatriz). Se ha difundido sin resultados. Nadie pregunta por ella”, contó David, quien ha publicado su historia varias veces en su página de adopciones.

“Es una perra con un perfil psicológico super humilde, muy dócil, muy tranquila”, cuenta Fernández respecto a Tomasa. “Nos da mucha pena que una perrita tan dulce y tranquila nadie la tome en cuenta por su pelaje oscuro”, dijo.

De la misma forma, David recordó por todo lo que la perrita pasó antes de llegar a sus manos. “Ella ha sufrido mucho. Fíjate en su mirada… es pura, de sufrida. Es una excelente mamá y quiero que tenga lo mejor”, concluyó.

Para los interesados en adoptar a Tomasa u otro perro, pueden contactar a David Fernández a través de su Facebook en el siguiente link o escribir a su WhatsApp +56931038824.