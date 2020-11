Un huerto propio: La solución de un jardinero ante la inesperada llegada de una familia de marmotas

Un día el jardinero Jeff, de Delaware, Estados Unidos, descubrió que un nuevo inquilino estaba haciendo estragos en su jardín. No había fruta o verdura que no hubiese sido “atacado” por los dientes del allegado que además se mantuvo por mucho tiempo en el anonimato, sin más evidencias que los rastros de comida que dejaba.

Así, Jeff decidió poner cámaras ocultas para descubrir en el acto al ladrón de sus hortalizas. Hasta que lo pilló y se sorprendió, no solamente porque el intruso era una marmota -a la que bautizó como Chunk- que vivía bajo su casa, sino que además porque sin ninguna vergüenza se mostraba frente a la cámara que había instalado haciendo gala de sus robos.

Guy plants a whole a garden for the groundhog who keeps stealing his veggies — and can't believe it when he brings his whole family over 😍 💚 @ChunkGroundhog pic.twitter.com/3P9Sr9UIHf

— The Dodo (@dodo) November 10, 2020