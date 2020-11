Chance the Rapper es duramente criticado en redes sociales por celebrar la victoria de Joe Biden

Chance the Rapper está siendo duramente criticado en redes sociales por celebrar el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Esto, principalmente porque el rapero le hizo contra-campaña al demócrata, asegurando que votaría por su colega, Kanye West, ya que confiaba más en él.

Are u more pro biden or anti ye and why? I get that you’ll want to reply that you’re just tryna “get trump out” but in this hypothetical scenario where you’re replacing Trump, can someone explain why Joe Biden would be better??

— Chance The Rapper (@chancetherapper) July 13, 2020