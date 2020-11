“Imagine” de John Lennon se cantó a todo pulmón en Nueva York tras el triunfo de Biden

La elección de Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos provocó que miles de personas celebraran su triunfo.

Fue en ese contexto que cientos de personas se reunieron en el Washington Square Park, ubicado en Nueva York, para expresar su felicidad ante la salida de Donald Trump.

Fue ahí que se vivió un momento que fue inmensamente viralizado, ya que, mientras caminaban por las calles, los asistentes cantaban a todo pulmón “Imagine”, de John Lennon.

Newyorkers are celebrating today! You can see and feel their joy on the streets. This video where people are singing “imagine” by John Lennon in WSP was shot just a few minutes after they called PA for @JoeBiden. #Elections2020 #nyc pic.twitter.com/Y1UKbM2lRJ

— Helena Jauhiainen (@HJauhiainen) November 7, 2020