Lana del Rey insultó a fanática que la acusó de apoyar a Donald Trump en las elecciones

Lana del Rey insultó a una fanática que la acusó, a través de Twitter, de apoyar a Donald Trump en las actuales elecciones de Estados Unidos.

“Estoy casi seguro que ella votó por Trump. Me gustaría poder saber su voto. Hay algo que me parece extraño”, dijo la mujer.

La respuesta de la intérprete de “Radio” no se hizo esperar, y lo hizo de una manera bastante extrema.

“Vete a la mierda”, le contestó a la usuaria, recibiendo la aprobación de varios de sus seguidores.

El tweet había sido eliminado minutos después, pero fue la misma Lana del Rey quien lo compartió en sus redes sociales.

Y la situación no quedó ahí, ya que luego de que la fan en cuestión revelara que tenía el nombre de la cantante tatuado en su brazo, la intérprete se molestó aún más y le dijo que, si es su fanática, lea bien lo que escribió en el tuit anterior.

