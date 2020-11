John Legend se burló de Donald Trump tras autoproclamarse como el gran ganador de las elecciones en EE.UU.

En medio de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, luego de que Donald Trump se autoproclamara como el gran ganador, John Legend utilizó sus redes sociales para burlarse de él.

A través de su cuenta de Twitter, el reconocido cantante le pidió a sus fanáticos y fanáticas que hicieran lo mismo, señalando lo siguiente: “Vamos a proclamar cosas a las que no tenemos derecho. ¿Qué tienen?”.

Obviamente, las respuestas de sus fans no se hicieron esperar, con algunos de ellos prefiriendo irse hacia un lado más serio, como “proclamo la victoria de los demócratas en las elecciones”, mientras que otros decidieron bromear con el tema.

“Proclamo internet, la luna y esa sensación que tienes cuando ganas una discusión y nuestro oponente cede”, escribió un usuario, en modo irónico.

Let’s all claim things we don’t have any right to. What y’all got https://t.co/Tpv1e65pF2

— John Legend (@johnlegend) November 4, 2020