Axl Rose compartió profundo poema sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos

A horas de que se realicen las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Axl Rose compartió en su cuenta de Twitter un poema alusivo a este evento.

En su escrito, el vocalista de Guns N’ Roses le pide a sus compatriotas que “defiendan la democracia y el futuro del país”.

“Vote por un mundo mejor, por la democracia”, agregó.

Recordemos que Rose es uno de los oponentes más feroces de Trump dentro de la industria musical, ya que se ha lanzado contra él en diversas ocasiones.

Este año, por ejemplo, el cantante se refirió al presidente como “una mala persona, repulsiva y con una agenda enfermiza”.

VOTE

Whatever It Takes

VOTE

Take A Side

Make A Stand

VOTE

With Courage

In The Face Of Fear

And Intimidation

VOTE

Through All The Noise

Lies

And Distractions

VOTE

For The Country

For A Better World

For DEMOCRACY

— Axl Rose (@axlrose) November 3, 2020