Kanye West lo eligió como el mejor del año: El divertido disfraz de The Weeknd para Halloween

El sábado recién pasado, millones de personas de todo el mundo celebraron Halloween, pese a que gran parte del globo se encuentra en cuarentena por el Covid-19.

Fue en ese contexto que famosos y famosas internacionales utilizaron sus redes sociales para lucir los disfraces que prepararon para esta ocasión.

Uno de los que más llamó la atención de los internautas fue The Weeknd, ya que se disfrazó de “Sherman Klump”, el personaje de Eddie Murphy en la película El Profesor Chiflado.



Su disfraz causó tanto furor que Kanye West lo compartió en sus redes sociales, asegurando que la caracterización del intérprete de “In Your Eyes” fue la mejor de Halloween.

The Weekend as The Nutty Professor was hands down the best costume this Halloween ⛷ pic.twitter.com/6he1adovRY

— ye (@kanyewest) November 2, 2020