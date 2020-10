¿Iba a ser abducida? Miley Cyrus reveló que fue perseguida por un ovni en California

En una reciente entrevista con Interview, Miley Cyrus reveló que tuvo un encuentro directo con un ovni.

La intérprete de “Wrecking Ball” comentó que estaba conduciendo por San Bernardino, California, cuando comenzó a ser “perseguida” por un objeto volador no identificado.

“Estoy seguro de lo que vi, pero puede que haya sido cannabis”, admitió. “Era como un ‘quitanieves’ volador. Lo vi volar, y la persona que estaba conmigo lo mismo”, agregó.

Luego, sostuvo que “otros autos se detuvieron para verlo también, así que creo que lo que vi fue real”.

Según manifestó Miley, esta experiencia la dejó asustada pero no amenazada. “Vi un ser sentado frente al objeto volador. Me miró y tuvimos contacto visual. Eso fue lo que me molestó, mirar a los ojos a algo que no podía decir qué era”, concluyó.