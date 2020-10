Bad Bunny dio potente discurso “anti-machismo” en los Billboard Music Awards 2020

Luego de presentar el inesperado remix de “Yo Perreo Sola” en los Billboard Music Awards, Bad Bunny realizó un potente discurso “anti-machismo”.

Cuando recibió su galardón como “Mejor Artista Latino”, el “Conejo Malo” expresó: “Este premio se lo quiero dedicar a todas las mujeres del mundo entero, especialmente a las mujeres latinas y de Puerto Rico“.

“Sin ustedes no existiría ni la música ni el reggaetón así que basta ya de violencia machista, en contra de la mujer, vamos a educar ahora en el presente para un mejor futuro“, agregó.

Luego, comentó que “yo no soy un artista de mensaje social, esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola“.