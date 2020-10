¿Manipulación de datos? Kanye West fue acusado de mentir en las votaciones anticipadas de EE.UU.

Esta semana, Kanye West compartió una captura de pantalla con lo que parecían ser los resultados electorales del estado de Kentucky, los cuales están basados en votaciones anticipadas y por correo.

En este screenshot, el músico muestra que obtuvo el 19% de los votos en dicho estado, quedando por encima de Joe Biden y Donald Trump, y solo detrás de Jo Jorgensen.

Es más, West compartió un video en sus redes sociales donde evidenciaba su enorme felicidad tras la publicación de los resultados.

“Querían que no me postulara para presidente. Nunca dejes que los débiles y controladores maten tu espíritu“, escribió para celebrar.

Sin embargo, el rapero fue acusado de manipular datos, ya que, según un chequeo realizado por la NBC de Kentucky, son completamente falsos.

Recordemos que las elecciones presidenciales de Estados Unidos se realizarán el próximo 3 de noviembre.

GET THE WEST WING READY !!! … this is how I felt when I saw that Kentucky pole result 🌎🌍🌏🪐💫☄️💥🔥🇺🇸 pic.twitter.com/k9e87MGKZL

PEOLE TRIED TO TALK ME OUT OF RUNNING FOR PRESIDENT… NEVER LET WEAK CONTROLLING PEOPLE KILL YOUR SPIRIT

— ye (@kanyewest) October 14, 2020