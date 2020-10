Demi Lovato revelo cuál fue el momento en el que se dio cuenta que es bisexual

Mientras promocionaba el evento digital Coming Out 2020, Demi Lovato reveló cuál fue el momento en que se dio cuenta que es bisexual.

Según contó, fue cuando vio la película Cruel Intentions, de 1999, cuando los personajes de Sarah Micheller Gellar y Selma Blair se besan.

“Yo era muy joven y no debería haber estado viendo la película, pero la vi”, partió diciendo, para luego agregar que “fue en esa escena donde disfrutaron en el césped del parque”.

Fue ahí cuando dijo “espera un minuto, me gusta mucho esto”, contó.

Lovato habló públicamente sobre su bisexualidad en 2017, y desde ese entonces ha escrito canciones dedicadas a mujeres.

“Hay canciones que escribí sobre chicas que mis fans piensan que son sobre un chico”, dijo, agregando que “me sorprendió que algunas de ellas no se dieran cuenta. Lo estaba compartiendo con el mundo, aunque no era del todo obvio. La música era mi refugio seguro“.