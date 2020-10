Joven universitaria quedó atascada en una secadora: Bomberos la ayudaron a salir y todo quedó registrado en TikTok

Cerca de 36 mil reproducciones en TikTok tiene el video en el que Rosie Cole muestra la “tragedia” que vivió a fines del mes pasado.

En el registro, se ve a la británica de 21 años con las piernas atascadas dentro de una secadora. “Una serie de eventos desafortunados”, escribió la estudiante de la Universidad de Hull (Yorkshire, Inglaterra), quien aseguró que no pensó que quedaría inmovilizada dentro del electrodoméstico.

Según reportó el medio ingles DailyMail, la joven había estado bebiendo alcohol con sus amigos cuando se le ocurrió meterse dentro de la secadora de la residencia estudiantil, cerca de las 23:00 horas.

“Estaba con mis otros compañeros de casa, y uno de ellos me desafió a entrar”, contó la joven al diario. “No fue hasta que me moví y crucé las piernas que me di cuenta de que no podía salir”, realtó.

“No soy muy dramática, así que no pensé que fuera tan malo al principio, y mis compañeros de casa me hacían reír, pero cuando me di cuenta de que no podía descruzar las piernas y que mis caderas estaban atascadas, me preocupé un poco“, detalló.

Tal como muestran las imágenes, los estudiantes que la acompañaban debieron llamar al servicio de emergencias de bomberos para ayudarla. Al lugar llegaron al menos tres voluntarios para sacarla de la secadora, quienes reaccionaron de una forma muy amables con la joven y sus amigos.

“Eran encantadores y simplemente se rieron de mí. Cuando se iban, abrieron la lavadora y preguntaron si alguien más necesitaba ser salvado”, contó Rosie.