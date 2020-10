Fuerte video muestra cómo luce un ave que perdió su pico y lengua por una infección tras estar enjaulada por meses

View this post on Instagram

Muchos prefieren no ver un video así por qué duele ver estas imágenes, imagínate estar encerrado por 6 meses en una caja y que la humedad te haga perder una parte del cuerpo, imagínate que no puedas volver a comer por ti mismo, podemos evadir el video pero no podemos evadir la realidad, por eso mi lucha de fundar los santuarios mexicanos, ayúdenme, nunca lo he deseado más que hoy, después de visitar @tivu.ac mi compromiso es mayor, espero que muy pronto @ostoksanctuary sea una realidad, es muy triste ver que todos estos voluntarios trabajan con muy poco apoyo y es un gran esfuerzo lo que hacen, ayudenme compartiendo, cada que hacemos popular estos casos, se suman personas e instituciones que pueden ser muy importantes en la creación de los santuarios, ES URGENTE México necesita salvaguardar y proteger a su fauna. 👊🏻