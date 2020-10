“Es muy fuerte”: controversia generó en RRSS información revelada por Carlos Pinto a esposo de Carolina Fuentes

Controversia generó en redes sociales un detalle sobre la investigación y muerte de Carolina Fuentes entregada por el periodista Carlos Pintos al esposo de la víctima, Óscar Cisternas, este jueves en Contigo en la mañana de Chilevisión.

Cabe recordar que recién este miércoles la Fiscalía Regional de Ñuble confirmó que encontraron en Portezuelo el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida desde el pasado 30 de junio.

“Hay un detalle que abre una brecha bien curiosa, desde mi perspectiva. Lo mencionó al principio Monserrat (Álvarez), en el sentido de que la data de muerte es más menos un mes, lo que se está pensando, hay que investigarlo, y ella estuvo desparecida un poco más de 100 días. Si su data de muerte es de un mes, ¿dónde estuvo viva los meses anteriores? Sería una gran incógnita esa, ¿no, Oscar?”, dijo el creador de Mea culpa.

Ante esta información, el esposo de fuentes explicó que no estaba escuchando el programa antes de la entrevista. “Recién me estoy enterando de lo que tú me estás comentando, y para mí este momento es algo muy fuerte. No tenía idea que tuvieran esa información ustedes, ya la tienen, no sé. Yo no lo había escuchado, esa noticia no la había escuchado, la primera vez que le escucho es de ustedes, y para mí es algo fuerte“, declaró conmocionado.

“Es demasiado fuerte”

“¿De dónde sacaron esa información ustedes?“, preguntó luego Cisternas. La animadora del matinal, Monserrat Álvarez, dice que “es fuerte enterarse por televisión”, y es irrumpida por el esposo de la fallecida: “Sí, realmente muy fuerte. No sé de dónde sacaron esa información”.

Al respecto, la conductora del programa aclara: “Tomemos esa información con calma, es preliminar“, detallando que “esto se lo habrían dicho quienes están en la investigación en el sur” al periodista de su canal, que está en el lugar de los hechos.

“Es demasiado fuerte lo que tú me estás diciendo. Yo no tenía idea, pero ojalá que no sea así como dijeron, porque si es así la persona la tenía secuestrada. Ahora me está dando vuelta otra cosa”, dijo Óscar Cisternas.

Nuevamente, Álvarez explicó que la información debe ser confirmada por una pericia, por el Servicio Médico Legal, y se requieren más días.

Disculpas de Carlos Pinto

“Pensaba que esto era un poquito más público todavía“, expresó luego Carlos Pinto. “Lo único que me cabe es excusarme con Oscar y sus hijos que están viviendo una situación complicada y nosotros estamos tratando de comprender lo que viene, con el solo propósito de dar un paso adelante y que este caso pueda resolverse lo antes posible”, cerró.

En Twitter el hecho se convirtió rápidamente en tendencia, donde criticaron que entregaran así una información delicada al esposo de la víctima. Además, muchos acusaron “morbo“.