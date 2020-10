La historia del meme del “gato divino” que causa furor en redes

Hace menos de una semana, una tuitera identificada como “Amanda” compartió una particular foto de su gato que no tardó en hacerse viral.

Se trata de Clyde, un gato blanco con la nariz levemente cobre que fue fotografiado por su humana mientras descansaba al lado de una ventana. El reflejo de las nubes del exterior sobre el vidrio se fundió con el blanco del gato, lo que resultó en un llamativo efecto visual.

“Tomé una foto del gato mirando por la ventana y accidentalmente se convirtió en una especie de dios”, escribió la joven oriunda de Escocia, quien suele tomar varias imágenes de su gato a diario.

Took a pic of the cat lookin out the window and accidentally turned him into some sort of god. pic.twitter.com/xjN4W6peSJ — Amanda (@cloudcat28) October 1, 2020

Con cerca de 1 millón y medio de “me gusta” y más de 246 mil reacciones, los memes e ilustraciones inspiradas en el felino no tardaron en inundar las redes. “Clyde no ha hecho más que hacerme sonreír desde que vino a vivir con nosotros, me alegro de que la foto de él haya tenido el mismo efecto en tanta gente”, expresó la tuitera ante la respuesta de la gente.

En tanto, según contó Amanda en dicha red, adoptó al felino el pasado 17 de agosto, al que describe como un gato muy juguetón y tierno. Y también “dormilón”…

Revisa aquí algunos memes: